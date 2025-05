Due giorni alla finale, oggi allenamento e partenza: rimani aggiornato su MilanNews.it

vedi letture

La stagione del Milan sta per giungere al suo punto più importante: la finale di Coppa Italia. La partita, che i rossoneri giocheranno contro il Bologna, si disputerà fra due giorni allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21. Si deve mettere da parte il successo di campionato arrivato venerdì per 3-1 proprio contro i rossoblù di mister Vincenzo Italiano, perché questa sarà sicuramente un'altra partita con un trofeo ma anche la qualificazione all'Europa in palio.

Oggi il Milan si ritroverà a Milanello per un allenamento mattutino e poi nel pomeriggio ci sarà la partenza per Roma. Nel giorno di vigilia, oltre all'allenamento di rifinitura e alle conferenze stampa di rito, le due squadre saranno ricevute in Quirinale da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Insomma una tre giorni romana che si preannuncia intensa e che la redazione di MilanNews.it vi racconterà con il solito entusiasmo con i suoi inviati presenti nella Capitale già dalla giornata di oggi. Seguiteci per rimanere aggiornati.