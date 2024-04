Dumfries e Inter, probabile la multa per lo striscione contro Theo

Ieri la Procura della Figc ha aperto un fascicolo relativo al comportamento di Denzel Dumfries durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter. La Procura aveva acquisito già in mattinata le immagini dello striscione contro Theo Hernandez mostrato da Dumfries sul pullman dopo che un tifoso glielo aveva passato nel corso della parata per le strade di Milano. Lo striscione incriminato vedeva il terzino francese del Milan rappresentato come un cane al guinzaglio, tenuto proprio dal difensore olandese dell’Inter con cui ci sono state tante storie tese nei derby, non ultimo quello del 22 aprile in cui i due sono finiti alle mani, con conseguente doppia espulsione.

A Dumfries dovrebbe essere contestata la violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva che obbliga i tesserati a «lealtà, correttezza e probità». La sanzione - sottolinea Tuttosport - come accaduto in passato per vicende simili dopo un patteggiamento, dovrebbe essere un’ammenda intorno ai 5 mila euro per il giocatore e una per il club (fra i 10 e i 15mila) per responsabilità oggettiva. Per altro gli ispettori della Procura federale analizzeranno anche altri video e foto per capire se ci siano gli estremi per altri fascicoli.