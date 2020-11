Duro attacco di Criscitiello sulla sospensione del campionato Primavera: "Solo Milan, Roma e Napoli si sono opposti"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb.com, ha espresso il suo dissenso in seguito alla sospensione del campionato Primavera, una decisione a cui solo pochissimi clubsi sono opposti: "Imbarazzante la scelta da parte dei club di sospendere il campionato Primavera fino al 3 dicembre già penalizzato lo scorso anno con la brusca e definitiva interruzione.

Questa scelta è l'ennesima dimostrazione di come i nostri club siano ignoranti e gestiti da presidenti che non danno valore ai nostri giovani.

Sono sorpreso dal fatto che in prima linea ci siano club come Juventus, Inter e Atalanta, ovvero squadre che con i giocatori hanno fatto i soldi a forza di plusvalenze. Hanno votato per continuare club piccoli come Empoli ed Ascoli che non hanno il fatturato di Juve, Inter, Atalanta e Lazio. Tra le grandi capiscono il valore dei ragazzi solo Milan, Roma e Napoli che si sono opposte.

Il campionato doveva fare tutto ma non penalizzare i giovani: il campionato si ferma perchè non si ha la capacità di fare i tamponi e perchè i club non vogliono spendere una cifra irrisoria.

I nostri ragazzi vengono trattati in modo imbarazzante e vergognoso; i club fanno quello che vogliono senza puntare sui giovani.

Molte società dovrebbero guardarsi allo specchio e capire che il calcio non sta fallendo per via del Covid, ma perchè i club sono gestiti da incapaci. I ragazzi della primavera sono professionisti da contratto e non puoi applicare il protocollo Dilettanti. Il calcio femminile ha lo status da dilettanti ma il protocollo è della serie A dei professionisti. Scelte illogiche in un Paese che ammazza i giovani".