Dybala spinge la Roma: "Siamo in fiducia, una partita così ci farà capire a che punto siamo"

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Per la Roma questo che momento è?

"Siamo in fiducia, è un momento positivo: vincere il derby ti aiuta a lavorare con più allegria e serenità. Affrontare una partita come questa è una bella prova per noi: sapere dove siamo, come stiamo giocando...".