È 3-4-3 la veste migliore per questo Milan? Teotino dubbioso: "Beh, 3 partite sono troppo poche..."

Nel pre partita di Venezia-Milan il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto negli studi di SkySport 24 per parlare della formazione di Sergio Conceiçao a pochi minuti dal fischio d'inizio del Pier Luigi Penzo:

È il 3-4-3 la veste più comoda per il Milan?

"Beh 3 partite sono troppo poche. Tra l'altro, al di là dei numeri, ho visto ad esempio nel primo tempo nel derby di Coppa Italia questo che era un 3-4-3 sulla carta poi in realtà diventata un 4-4-2 con Tomori che faceva il terzino destro, con Pulisic che si accentrava e faceva la seconda punta, con Jimenez esterno alto. Per cui penso che ci sia anche una capacità in queste ultime partite di adattarsi agli avversari e ai momenti delle partite. Certamente questi che vanno in campo sono in questo momento i giocatori più in forma e questo conferma anche la scelta del centravanti".