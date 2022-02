E alla fine il Milan guadagna un punto sull'Inter! Salerno, però, serva da lezione

Grazie alla sconfitta casalinga dell’Inter contro il Sassuolo, il Milan mantiene, nonostante l’inaspettato e orribile pareggio contro la Salernitana, il primo posto in classifica, guadagnando addirittura un punto sui nerazzurri (ora a meno due punti con una partita in meno) e in attesa del Napoli, impegnato questa sera in quel di Cagliari.

Serie A senza padrone

È evidente, soprattutto dopo la giornata in corso, che questa Serie A non abbia un vero e proprio padrone. Milan, Inter e Napoli sono ottime squadre e hanno ottimi allenatori, ma a vincere sarà soltanto una e non è assolutamente semplice riuscirci: è questione di dettagli, di episodi, magari anche di fortuna e, soprattutto, di chi riuscirà a sbagliare - limando al massimo il difetto fatale che tutte e tre le squadre hanno - il meno possibile da qui alla fine.

Il Milan impari

Per quanto riguarda il Milan, nello specifico, è chiaro che il pareggio di Salerno abbia lasciato l’amaro in bocca a tutto il popolo rossonero, anche se non si avrà mai la controprova che, con una vittoria all'Arechi, l’Inter non avrebbe poi fatto il suo dovere ieri a San Siro… Ciò che deve restare impresso nella mente di Romagnoli e compagni, comunque, è che prestazioni come quella di sabato non possono e non devono ripetersi: una squadra che ambisce allo Scudetto o, in generale, a traguardi di alto livello, non può e non deve scendere in campo con superficialità contro qualsiasi avversario: serve sempre umiltà, concentrazione e vigore. Solo così si può essere ancora vivi nella corsa Scudetto.