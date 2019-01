È il giorno di Juventus-Milan: ecco dove seguirla in tv

Mercoledì 16 gennaio 2019, è il grande giorno di Juventus-Milan. È il momento di assegnare la Supercoppa Italiana! Per i milioni di tifosi rossoneri pronti a seguire i ragazzi di mister Gattuso, l'appuntamento è in chiaro alle 20.30 locali (18.30 ora italiana) su RAI Uno e RAI Uno HD col fischio d'inizio. Per chi non riuscisse a guardare il match in televisione, la supersfida sarà comunque visibile su di un qualsiasi dispositivo connesso ad Internet (pc, tablet, smartphone) su RaiPlay, il servizio streaming della RAI.