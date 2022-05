È il momento di fare: Milan-Fiorentina senza pensare oltre. Formazione: Pioli conferma tutto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"È il momento di fare". Con queste parole, decise e ad effetto senza, però, scadere nella retorica, Stefano Pioli ha caratterizzato la conferenza stampa pre Milan-Fiorentina e, più in generale, pre ultime 4 partite di campionato, le quali vedono il Milan padrone del proprio destino.

"Pensiamo a domani"

Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bologna, infatti, i rossoneri vincerebbero lo Scudetto collezionando almeno 10 punti tra Fiorentina in casa, Verona in trasferta, Atalanta a San Siro e Sassuolo a Reggio Emilia. Ma è inutile andare troppo in là con il pensiero. Per mantenere questo bonus e incutere pressione sull'Inter (impegnata alle 18 a Udine) biosgnerà assolutamente battere una Fiorentina ferita dalle ultime tre sconfitte consecutive e ancora pienamente in corsa per l'Europa: "Non ci sono - afferma Pioli - altri pensieri: non stiamo pensando al 22 maggio, ma a domani. Se facciamo la prestazione da Milan abbiamo più possibilità di ottenere i tre punti".

La probabile formazione

Per fare ciò, il tecnico rossoneri si affiderà agli stessi uomini che hanno battuto e ben giocato contro la Lazio domenica scorsa. Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa davanti a Maignan; Tonali e Kessie a centrocampo; Messias, Brahim Diaz e Leao a supporto di Giroud. Recuperato Bennacer, il quale, però, avendo solo due giorni di allenamento alle spalle, andrà in panchina al fianco di Rebic e Ibrahimovic.