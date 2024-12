È il weekend degli ex Milan. Dopo CDK a segno anche Pobega e Saelemaekers

È un po' il weekend degli ex giocatori del Milan. Ieri sera a Bergamo, proprio contro i rossoneri, Charles De Ketelaere ha sbloccato il match con un colpo di testa che ha scatenato l'ira e le proteste di Fonseca per un fallo su Theo Hernandez. Il belga, nella conferenza post partita, si è detto felice: "Lo volevo un po' di più il gol al Milan, ma ho molto rispetto per loro".

Nel pomeriggio di oggi, sabato, è andato in gol anche Tommaso Pobega, portando momentaneamente il Bologna sul 2-0 contro la Juventus non sbagliando a tu per tu con Perin. La squadra di Italiano ha poi sprecato il doppio vantaggio facendosi pareggiare dai bianconeri nel finale.

Mentre questa sera in Roma-Lecce ha trovato il primo gol in giallorosso Alexis Saelemaekers, un sinistro masticato, probabilmente un passaggio, che si insacca beffardo a fin di palo bucando il portiere in uscita.

Partita negativa invece per Kalulu, che nel primo tempo rischia anche l'espulsione per un presunto fallo da ultimo uomo. L'arbitro lo grazia totalmente risparmiandogli anche il giallo.