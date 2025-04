È la settimana della finale di Coppa Italia Primavera: quando e dove vederla

Il Milan Primavera, che vive un momento di forma complicato con due sconfitte consecutive in campionato contro Sampdoria e Cesena, proverà a tenere alti i colori rossoneri questa settimana nella tanto attesa finale di Coppa Italia Primavera, un trofeo che il Diavolo in questa categoria ha vinto solamente due volte, di cui l'ultima nel 2010 nella doppia sfida contro il Palermo.

La squadra di mister Federico Guidi ha superato l'Inter ai rigori ai quarti e il Lecce in semifinale nelle scorse settimane. A contendere il trofeo nella finalissima che si giocherà il prossimo mercoledì 9 aprile alle ore 15, e verrà disputata per l'occasione in una cornice storica come è l'Arena Civica di Milano, ci sarà il Cagliari che in semifinale ha battuto la Juventus.

La redazione di MilanNews.it vi terrà aggiornata nella giornata di mercoledì e vi accompagnerà con il racconto dell'evento, minuto per minuto, grazie agli inviati presenti sul campo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia.