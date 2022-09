È solo la seconda volta che il Milan giocherà in Europa il 6 settembre

MilanNews.it

La gara di stasera alle 21 contro il Salisburgo sarà solo la seconda volta nella storia del Milan in cui i rossoneri scenderanno in campo per una gara di una competizione europea. L'unico precedente risale alla stagione 1972/1973 quando il Diavolo affronto in Coppa delle Coppe i lussemburghesi del Red Boys Differdange, vincendo in trasferta per 1-4 grazie alla doppietta di Prati e ai gol di Golin e Chiarugi.