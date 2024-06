È ufficialmente terminato il campionato di Serie A: la classifica finale

Si è definitivamente chiuso il campionato di Serie A 2023-2024: al Gewiss Stadium di Bergamo la Fiorentina di mister Italiano si è imposta per 3-2 sull'Atalanta. Un successo, quello dei viola, che non cambia il loro ottavo posto in classifica e il conseguente accesso alla Conference League, ma che impedisce sul fronte opposto alla Dea di superare la Juventus e piazzarsi sul podio. La truppa di Gasp saluta questa edizione della Serie A al quarto posto e comunque in Champions League.

Di seguito la classifica definitiva di Serie A 2023-2024:

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 60

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Hellas Verona 38

Lecce 38

Udinese 3

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 30

Salernitana 17