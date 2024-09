"E' un giocatore vero, ha cattiveria e non si risparmia mai": Cassano esalta Pulisic

vedi letture

Antonio Cassano, tra i tanti doppi ex di Milan e Inter è intervenuto così sul canale Twitch Vivaelfutbolreal, podcast con protagonisti anche Lele Adani e Nicola Ventola. L'ex fantasista ha voluto esprimere la propria opinione su Christian Pulisic, sempre più decisivo con la maglia rossonera. Queste le sue considerazioni:

"Pulisic? Il gol dell’americano è stato decisivo per le sorti del match. Lui è giocatore vero, corre per novanta minuti, ha la giusta cattiveria, non si risparmia mai. Al Dortmund aveva fatto vedere tutto il suo talento, poi al Chelsea ha avuto alcune difficoltà. Al Milan si è ritrovato, domenica ha fatto una partita stupenda”.