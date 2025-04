"È un personaggio alla Sartori ma potrei dire anche alla Massara": il giornalista spiega chi è Tony D'Amico

vedi letture

Tony D'Amico è un nome forte per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Conosciamolo meglio attraverso le parole di chi lo ha seguito per anni da vicino, come il collega Gianluca Tavelin de "L'Arena".

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Che tipo di dirigente è?

"Per rendere l'idea, è un personaggio alla Sartori ma potrei dire anche alla Massara, restando in tema Milan. Un grande talent scout. Fa tanti kilometri in macchina per vedere i giocatori ed è un uomo di calcio. E considerando la deriva che ha preso questo mondo, dove si pensa troppo all'intrattenimento, con lui abbiamo davvero un uomo di campo".