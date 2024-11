EA Sports Supercup 2024/25: il regolamento

In questi minuti la Lega Serie A ha pubblicato sui propri canali ufficiali il regolamento ed il calendario della prossima Supercoppa Italiana, che vedranno Milan, Inter ed Atalanta contendere il titolo all'Inter campione in carica.

EA SPORTS SUPERCUP 2024/25: IL REGOLAMENTO

1. LA COMPETIZIONE

Le gare per l’aggiudicazione della Supercoppa di Lega 2024/2025, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentasettesima edizione del trofeo, si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2025 tra le Società:

1. F.C. Internazionale: Società Campione d’Italia Serie A TIM 2023/2024

2. Juventus F.C.: Società Vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024

3. A.C. Milan: Società Seconda classificata nel Campionato Serie A TIM 2023/2024

4. Atalanta B.C.: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024.

Il presente elenco rappresenta l’ordine di ranking tra le suddette Società e determina altresì l’ordine di svolgimento della gara di Finale.

2. IL FORMAT

La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari).

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia

Inter – Atalanta, 2 gennaio 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A

Juventus - Milan, 3 gennaio 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B

6 gennaio 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

3. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Durante la gara, sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre.

Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve. I numeri sulle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati nelle liste consegnate all’arbitro.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE

La EA SPORTS FC Supercup 2024/2025 è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

5. PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Le gare saranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset.

6. PALLONE UFFICIALE

Nelle gare per l’aggiudicazione della EA SPORTS FC Supercup 2024/2025 sarà utilizzato il pallone dello Sponsor ufficiale PUMA.

7. PREMI

Alla Società vincitrice verranno assegnati:

- la riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2024/2025 e, in custodia, per la stagione sportiva 2024/2025 il trofeo originale “EA SPORTS FC Supercup”;

- 40 medaglie d’oro destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra. Alla Società seconda classificata verranno assegnate:

- 40 medaglie d’argento destinate ai calciatori e ai tecnici della squadra.

8. RICHIAMI REGOLAMENTARI

Nelle gare è previsto l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT), Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Per decisione del Consiglio Federale del 30 aprile 2014 è consentita, in deroga all’art. 66 comma 1 delle NOIF, la presenza in panchina di un ulteriore dirigente per ciascuna Società, in aggiunta alle figure già previste. Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.

Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio:

- un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

- un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…);

- un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

- un calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa.

Per quanto non previsto dal presente Comunicato, si fa espresso richiamo alle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (NOIF), a quelle del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (CGS) ed allo Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in quanto applicabili.