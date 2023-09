Ecco come Stefano Pioli si rapporta alla squadra

Come si rapporta alla squadra? Così Stefano Pioli ha risposto alla seguente domanda in conferenza stampa:



"Sto sempre molto attento ai comportamenti dei miei giocatori. So benissimo se la squadra assimila bene le cose che propongo e sono benissimo quando si verifica il contrario. Fin quando è così vado avanti, secondo i nostri concetti di gioco; poi possono cambiare le posizioni. Magari domani avremo gli stessi concetti, ma posizioni diverse".