Ecco gli ottavi di finale di Coppa Italia: Milan con una vecchia conoscenza. Il tabellone

vedi letture

Si sono conclusi i 16esimi di finale di Coppa Italia dopo il successo del Napoli allo stadio Maradona contro il Palermo. Ancora in corsa due squadre di Serie B: la Sampdoria che ha battuto il Genoa nel derby agli ottavi se la vedrà contro la Roma, mentre il Cesena nel prossimo turno sfiderà l'Atalanta di Gasperini a Bergamo.

Molto bella la sfida che andrà in scena all'Olimpico di Roma, con la Lazio di Baroni che ospiterà il Napoli di Conte. Il Monza di Nesta che questo pomeriggio ha battuto il Brescia sfiderà il Bologna, mentre a Firenze andrà in scena un derby tutto toscano dopo che l'Empoli ha battuto il Torino. A completare il programma Juventus-Cagliari, Milan-Sassuolo e Inter-Udinese

Il tabellone degli ottavi di finale.

Parte 1

Juventus - Cagliari 4-18 dicembre 2024

Fiorentina - Empoli 4-18 dicembre 2024

Bologna - Monza 4-18 dicembre 2024

Atalanta - Cesena 4-18 dicembre 2024

Parte 2

Milan - Sassuolo 4-18 dicembre 2024

Roma - Sampdoria 4-18 dicembre 2024

Lazio - Napoli 4-18 dicembre 2024

Inter - Udinese 4-18 dicembre 2024

Risultati e programma dei sedicesimi di finale.

Martedì 24 settembre

Lecce - Sassuolo 0-2

Cagliari - Cremonese 1-0

Torino - Empoli 1-2

Mercoledì 25 settembre

Pisa - Cesena 0-1

Udinese - Salernitana 3-1

Genoa - Sampdoria 6-7 dcr

Giovedì 26 settembre

Monza - Brescia 3-1

Napoli - Palermo 5-0