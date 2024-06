Ecco quanto sta spendendo il Milan per la creazione dell'U23

vedi letture

Con l'esclusione dell'Ancona dalla prossima Serie C che è sempre più vicina, manca solo l'ufficialità da parte della COVISOC, prende sempre più corpo lo sbarco in terza serie di un'altra squadra Under 23 dopo quelle di Juventus e Atalanta. Si tratta, ovviamente, del Milan che ha già varato il suo progetto e attende solo che si liberi un posto per partire con l'incognita del girone in cui sarà inserita. Le norme attuali infatti impediscono di avere più di una seconda squadra nello stesso girone e con gli orobici nel Girone A e i bianconero in quello B per la squadra rossonera si prospetta un inserimento in quel Girone C che costringerebbe a lunghe trasferte visto che le squadre più 'nordiche' si attestano fra Lazio, Umbria e Abruzzo.

Il Milan però ha investito tanto in questo progetto, si parla infatti di circa 12 milioni di euro inclusi i costi operativi con il club che si farà carico di qualsiasi miglioramento dello stadio in cui giocherà la squadra Under 23 per adeguarlo ai parametri della Serie C. Al momento l'impianto favorito è quello di Solbiate Arno. Per quanto riguarda la squadra, come già avvenuto con le altre due, ci sarà grande sinergia con la prima squadra con un gruppo di 50-55 giocatori e l’allenatore della prima squadra avrà un serbatoio da cui attingere.

Ora in casa Milan si attende solo l'ok della FIGC per iniziare il nuovo percorso sulle orme di Juve e Atalanta.