Eden Hazard si ritira dal calcio giocato a 32 anni

Eden Hazard annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato ad appena 32 anni, dopo aver risolto anticipatamente il contratto con il Real Madrid. Lo annuncia lui stesso sul suo profilo Instagram: "Devi ascoltare te stesso e dire stop al momento giusto. Dopo 16 anni e più di 700 partite giocate, ho deciso di terminare la mia carriera da calciatore professionista. Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su molti campi in giro per il mondo. Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare grandi allenatori e compagni, voglio ringraziare tutti per i grandi momenti, mi mancherete tutti.

E ringrazio i club per cui ho giocato e la nazionale del Belgio. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha consigliato e chi è stato vicino a me nei momenti belli o brutti. E infine grazie a tutti voi fan che mi avete seguito e incoraggiato in tutti questi anni. Ora è tempo di godermi gli affetti e fare nuove esperienze. Ci vediamo fuori dal campo, amici".