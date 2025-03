Edoardo Bove testimonial per la Fondazione Fioravante Polito

Attraverso i canali social della 'Fondazione Fioravante Polito', nata nel 2006 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza dei controlli medici ed ematici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non agonistico, è arrivato il messaggio di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina costretto a lasciare per adesso l'attività agonistica dopo il malore accusato lo scorso 1° dicembre, durante la gara con l'Inter, per cui gli è stato impiantato un defirbillatore sottocutaneo, quale testimonial dell'associazione:

''Vi invito a sottoporvi a controlli medici e cardiologici prima di fare sport. Aderite al Passaporto Ematico perché vuol dire tutelare la salute di chi pratica sport, e sostenete la Fondazione Polito per la sicurezza e la salute degli atleti'.