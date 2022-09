Eintracht Francoforte, su N'Dicka c'è anche l'interesse di Juventus e Roma

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo esterno e terzino, la Juventus cerca anche un rinforzo in mezzo alla difesa fra gennaio e la prossima estate. Nella lista dei calciatori monitorati dalla dirigenza bianconera troviamo così Evan N'Dicka, francese 23enne che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte e che già a inizio 2023 potrebbe quindi intraprendere una nuova avventura a bassissimo costo. O trasferirsi a parametro zero nel 2023-24.

Su Ndicka, profilo seguito anche dal Milan nel corso dell'estate - scrive Tuttosport - è forte la concorrenza della Roma di Mourinho e delle big di Premier League, dopo che anche lo stesso Milan aveva provato a prenderlo nell'ultima sessione di mercato.