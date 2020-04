Emergenza Coronavirus, bollettino Germania: oltre 150mila casi, 5.644 decessi

In Germania sono oltre 150.000 i casi confermati di Coronavirus, mentre i decessi sono 5.644 , secondo un conteggio effettuato dall’agenzia Dpa aggiornato a questa mattina. Il Robert Koch Institute di Berlino (Rki), la massima autorità epidemiologica in Germania, ha stimato che ad oggi circa 112.000 persone sono già guarite dall’infezione, 2.200 in più rispetto a ieri.