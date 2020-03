Emergenza Coronavirus - Ecco come la vive il Milan. Donazioni per Areu

Il Milan è stata una delle prime squadre in Italia a chiudere i battenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus ed evitare i contagi. Ad oggi infatti, secondo quanto filtra dal club, nessun dipendente o atleta rossonero è stato contagiato grazie alla scelta di concedere subito lo “smart working” ai lavoratori della sede e di Milanello. I giocatori sono a casa dal 10 marzo e la ripresa degli allenamenti è fissata per il 23 marzo ma molto probabilmente la data sarà spostata.

AC Milan e Fondazione Milan hanno deciso di giocare in attacco la partita più difficile che l'Italia e il mondo intero stanno combattendo contro il Covid-19. Dopo la donazione di 250.000 euro devoluta a favore di AREU, anche i calciatori e i dirigenti del Milan scendono in campo al fianco dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, devolvendo un giorno del proprio stipendio per supportare maggiormente gli sforzi profusi nell'affrontare l'emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese. Alessio Romagnoli ha affermato: "Come capitano del Milan sono orgoglioso di quanto il Club ha deciso di fare con la donazione ad Areu”. Mentre l’amministratore delegato Ivan Gazidis attraverso un videomessaggio ha voluto ringraziare e rassicurare i dipendenti: "Grazie a tutti per il contributo in questo momento difficile, sono convinto ci rivedremo presto".

I giocatori stanno svolgendo esercizi nelle loro abitazioni in attesa di nuove disposizioni. Poi trascorrono il loro tempo libero guardano qualche film, chi fa giardinaggio, chi cucina, chi sta con i figli o la famiglia. Il Milan sta portando avanti una medicina del mantenimento della salute per non far abbassare le difese immunitarie: cocktail di integratori alimentari per far sì che le difese immunitarie restino sempre alte e quindi scongiurare qualsiasi tipo di influenza e raffreddore. Pioli, insieme a Maldini e Massara, si fa sentire attraverso una chat, dove i dubbi o le domande dei giocatori vengono sciolti per essere più chiari possibili in un periodo complicato. Tutti i giocatori del Milan devono tenersi allenati per mantenere lo stato di forma e poi non farsi trovare scarichi alla ripresa degli allenamenti.