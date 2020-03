Emergenza Coronavirus: Governo lavora a decreto con misure economiche per lo sport

Il governo lavora al decreto legge sulle misure economiche per l’emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda lo sport, secondo quanto riferito da Il Messaggero, tra le norme dovrebbero figurarne di sostegno nel settore dell’impiantistica sportiva, l’eventuale sospensione di versamenti, contributi e canoni e l’indennità per i lavoratori autonomi del settore sportivo sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.