Emergenza Coronavirus, la proposta di Rio Ferdinand: "Annulliamo la Premier League"

"Penso che la Premier League debba essere annullata". Parole di Rio Ferdinand che certamente faranno discutere e genereranno polemiche fra i tifosi del Liverpool. L'ex difensore del Manchester United ha dichiarato: "So che ci sono molti tifosi del Liverpool che diranno: 'Lo dici perché hai giocato per il Manchester United'. Ma non ha nulla a che fare con questo. Non vedo un modo per concludere la stagione senza compromettere la salute. Tutte quelle parole sulle partite a porte chiuse...ma i giocatori ci saranno. Dovrà poi esserci anche il personale di sicurezza negli stadi. Questa situazione riguarda la vita e la morte. Il calcio non è così importante. Adoriamo tutti questo gioco, ma quando ci sono cose del genere, dovresti sempre dare la priorità alla salute delle persone".