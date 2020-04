Emergenza Coronavirus, Luis Enrique: "Sembra un film horror, ma ne usciremo"

"Non posso lamentarmi, sono con mia moglie e i miei figli. Ho spazio, posso muovermi e bisogna pensare positivo per superare questo momento. L'essere umano ha la qualità dell'adattamento". A parlare così è Luis Enrique, ct della Spagna, che su Instagram ha raccontato il suo lockdown causato dal Covid-19 che ha di fatto bloccato lo sport mondiale: "Speriamo che tutto questo aiuti i nostri governanti a rendersi conto di ciò che stiamo facendo al pianeta. Anche se questo è realtà, sembra un film horror. Ma ci riprenderemo, nonostante i problemi economici. Abbiamo molte persone che soffrono negli ospedali. Non riesco a smettere di pensare ai bambini, alle persone che hanno visto la morte da vicino o che non sono state in grado di dire addio ai propri cari".