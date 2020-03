Emergenza Coronavirus, nuovo ospedale a Milano Fiera in dieci giorni

Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera, ha dato il là al progetto ospedaliero per i malati affetti da Coronavirus: "A partire da tempo zero in 10 giorni saremo operativi. - riporta tgcom24.mediaset.it - La sfida è essere più bravi dei cinesi". L'area sarà costituita da due padiglioni per un totale di 400 posti, mentre saranno presenti container da dieci pazienti ognuno (quattro per la terapia intensiva e sei per la sub-intensiva). Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si è espresso in questo modo: "Ci sono le condizioni per soluzione positiva. Ho avuto un incontro con il dottor Bertolaso e con i suoi tecnici, c'è la massima disponibilità per realizzare questa struttura, all'orizzonte ci sono le condizioni per arrivare a una soluzione positiva e a una soluzione rapida. Questo potrà essere un punto di riferimento per tutto il Paese. Finanziamenti privati pronti a coprire la spesa".