Emergenza Coronavirus, Tajani chiede di più: "400 milioni? No, finanziaria da 100 miliardi"

Il politico Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo, giudica insufficienti le misure economiche adottate dal governo Conte per far fronte all'emergenza Coronavirus, con l'invio di 400 milioni distribuiti ai Comuni italiani per un rapido intervento nei confronti delle famiglie che presentassero difficoltà nel sostentamento alimentare: "400 milioni non sono sufficienti, serve un piano strategico da 100 miliardi di euro per la finanziaria, con anche l'alleggerimento di vincoli della burocrazia", le sue parole riportate da Sky Tg24.