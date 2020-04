Emergenza Coronavirus. UK, 26mila decessi. Solo USA e Italia ne hanno registrati di più

Il numero di decessi confermati per il nuovo Coronavirus del Regno Unito è salito a 26.097, come riporta il Public Health England, citato dal Guardian, sottolineando che il numero comprende per la prima volta i decessi sia negli ospedali, sia nelle case di cura. Numeri maggiori di morti per Covid-19, secondo la Johns Hopkins University, solo negli Stati Uniti (oltre 58mila) e in Italia (oltre 27mila). A riportarlo è Corriere.it.