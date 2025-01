Emergenza in mezzo al campo: un solo centrocampista di ruolo in panchina

Il Milan oggi scende in campo a Torino contro la Juventus in emergenza. A risentire è soprattutto il reparto di centrocampo, in particolare in conseguenza all'utilizzo di Yunus Musah come esterno destro al posto di Christian Pulisic. L'olandese Reijnders e il francese Fofana sono inamovibili, e anche Bennacer è schierato dal primo minuto.

La diretta conseguenza è che Sergio Conceicao potrà contare in panchina solamente su un centrocampista di ruolo: si tratta del capitano di Milan Futuro Kevin Zeroli che ha già giocato qualche spezzone in prima squadra, anche quest'anno. A disposizione c'è comunque anche Filippo Terracciano che ha saputo destreggiarsi discretamente in mezzo al campo quando chiamato in causa.

Queste le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Savona, Rouhi, Douglas Luiz, Fagioli, Vlahovic, Weah, Adzic. All. T. Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlovic, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Jovic, Camarda, Omoregbe. All. Conceicao