Emerson delude all'Olimpico: le pagelle dell'esordio da titolare di Royal

vedi letture

Tra le scelte significative di formazione di Paulo Fonseca per disinnescare la Lazio, anche la decisione di far partire dal primo minuto Emerson Royal, al posto del capitano Davide Calabria. Il terzino brasiliano ex Tottenham ha così giocato la sua prima partita da titolare con la maglia del Milan e le cose, bisogna essere onesti, non sono andate per niente bene. Questo è rispecchiato anche dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola che hanno evidenziato come Royal sia stato uno dei peggiori in campo per il Diavolo nella trasferta romana.

La Gazzetta lo ha indicato come il peggiore (5): "Alla prima da titolare in rossonero si ritrova di fronte Zaccagni. Primo tempo discreto, poi esaurisce la benzina e fino alla sostituzione va in apnea. Colpevole sul raddoppio laziale". Poco meglio per il Corriere dello Sport (5.5): "Tavares, impetuoso, ha preso il largo nel secondo tempo costringendolo alle sbandate".

LE PAGELLE DI ROYAL

Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport, 5.5

Tuttosport, 5.5

MilanNews.it, 5