Emerson Royal è il "Panini Player of the Match" di Como-Milan: "Bello festeggiare il compleanno così"

Il "Panini Player of the Match" di Como-Milan 1-2 è Emerson Royal, che festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno. Il brasiliano ottiene per la prima volta questo riconoscimento. Il brasiliano ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Ho fatto una buona partita, per me è troppo importante perché sto lavorando tanto e finire la giornata con la vittoria e il premio MVP per il mio compleanno è troppo importante". Sulle parole a fine partita di Sergio Conceiçao. Cosa ha detto? "Che dobbiamo iniziare la partita più forte perché la squadra ha qualità. Dobbiamo partire da subito così".



Questi tutti i "Panini Player of the Match" del Milan dall'inizio del campionato:

1ª giornata, Milan - Torino 2-2 - Noah Okafor

4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 - Christian Pulisic

5ª giornata, Inter - Milan 1-2 - Tijjani Reijnders

6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 - Theo Hernandez

8ª giornata, Milan - Udinese 1-0 - Samuel Chukwueze

11ª giornata, Monza - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

14ª giornata, Milan - Empoli 3-0 - Tijjani Reijnders

17ª giornata, Verona - Milan 0-1 - Tijjani Reijnders

19ª giornata, Como - Milan 1-2 - Emerson Royal