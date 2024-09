Emerson Royal studierà Business Administration all'Università

Un'estate di novità e aria fresca per Emerson Royal che dopo una lunga trattativa è stato ceduto dal Tottenham al Milan che cercava rinforzi nel ruolo di terzino destro. Per ora il calciatore brasiliano non ha brillato granché in campo e gli si concederà il giusto tempo di ambientamento in un campionato tutto nuovo. Intanto la Gazzetta dello Sport questa mattina riporta che il calciatore con la maglia numero 22 tornerà a studiare sui libri.

Secondo quanto riportato dalla versione online della rosea, infatti, Emerson Royal si è iscritto al corso di Business Administration alla Logos University International, un ateneo telematico di area europea con sede nella città di Parigi. Essenzialmente si tratta di studi di Economia Aziendale: in tal modo Royal avrà modo di "gestire i suoi guadagni personalmente, non solo attraverso professionisti".