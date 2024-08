Emerson si presenta: "Essere al Milan è un sogno, è la squadra per noi brasiliani. Non ci ho pensato due volte a scegliere la 22 di Kaká"

È ufficiale, Emerson Royal è un nuovo calciatore del Milan. Il brasiliano arriva dal Tottenham per 15 milioni di euro e ha firmato fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno. Il terzino si è presentato così: "Il Milan è la squadra per noi brasiliani. In Brasile Kaká è un idolo. Non ci ho pensato due volte a scegliere la 22. Essere qui è un sogno".