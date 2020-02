Emirates, nuovo accordo da 20 milioni con il Lione. Con il Milan tratta al ribasso...

Mentre i rumos sul rinnovo della sponsorizzazione tra Milan e Emirates parlano di un contratto al ribasso (tra il 28 e il 30% rispetto a quello in vigore attualmente), ecco un’altra mazzata sul tema che arriva dalla Francia. Il Lione, a partire dalla stagione 2020-21, avrà un incremento dell’accordo con Emirates che lo porterà ad incassare 20 milioni di euro annui, più bonus. Uno schiaffo violento se si pensa a come la compagnia aerea di Dubai sta trattando la partnership con il Milan. Se i dati del nuovo contratto con i rossoneri dovessero essere confermati, qualcuno al quarto piano di Casa Milan dovrebbe farsi delle domande approfondite sul suo operato. Così come, è evidente, che in quel di Londra non la prenderanno sicuramente bene. Anche perché mancano quattro mesi alla scadenza del contratto con Emirates e dell’accordo raggiunto, almeno al momento, non vi sono tracce di ufficialità. Ma, più in generale, fa specie come un club come il Lione che non ha di certo lo spessore e la fama internazionale del Milan, sappia trovare un accordo così vantaggioso mentre in via Aldo Rossi si fa di tutto per non farsi scappare, anche a condizioni meno vantaggiose, il main sponsor.