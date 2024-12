Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia, battuta la Fiorentina ai tiri di rigore

L'Empoli vola ai quarti di finale di Coppa Italia, battuta 6-5 la Fiorentina dopo i rigori.

Le dediche a Bove e l’errore di Quarta - Contesto molto particolare quello in cui si arriva al calcio d’inizio: tra scritte sul maxi-schermo, coreografia della Fiesole e striscione esposto dai bambini che accompagnano le due squadre in campo, ogni pensiero è rivolto e dedicato allo sfortunato Bove. Poi però il match inizia e la Fiorentina sembra pure cominciare bene, se non che si vede punita al primo errore. Lo commette Quarta, riproposto in versione mediano, in uscita palla e innesca Ekong a tu per tu con Terracciano: lo svedese è freddo, angola e fa 0-1 al minuto 4. Al 17’ la palla del possibile pareggio, offerta da un Dodo straripante nella sua discesa: palla sulla testa del centravanti, che però si infrange sulla traversa da zero metri, forse tradito dalla posizione di battuta. La sfida per tutto il primo tempo vive più di situazioni singole che non di continuità offensive. E al 37’ la palla buona arriva in area sul destro di Sottil, murato però da Marianucci. Il primo tempo si conclude con l’Empoli sopra di un gol.

Botte e risposte, partita ai rigori - Né Palladino né D’Aversa toccano la formazione e al rientro dall’intervallo ci sono gli stessi ventidue calciatori che hanno iniziato la contesa. Dopo qualche minuto il tecnico viola cambia idea e mette dentro Ikone e Richardson, regista offensivo nell’azione che appena prima dell’ora di gioco porta all’1-1. Il marocchino orchestra in area e libera al tiro Sottil: sulla respinta corta di Seghetti (che poco prima invece si era superato su Beltran) si avventa Kean che si fa perdonare firmando il pareggio. Al 69’ torna a dover lavorare anche Terracciano, stavolta reattivo a fermare Esposito. Gol sbagliato, gol subito: è un’antica legge del calcio che trova conferma al 70’, quando Sottil si accentra da sinistra ed esplode un destro reso imparabile dalla deviazione di Gosens. Per i tifosi di casa c’è giusto il tempo di accogliere il sorpasso e il rientro in campo di Gudmundsson, che arriva una doccia fredda. Henderson ruba palla a centrocampo a Cataldi e manda Esposito verso la porta: abile il numero 99 a superare l’uscita di Terracciano e fare 2-2. Nei paraggi del novantesimo quasi rete del tris per i viola, con Kean che incorna ma trova Seghetti a fermarlo proprio sulla linea. I tre minuti di recupero finali, poi, scorrono rapidi e portano ai rigori. Che fanno far festa all’Empoli, grazie agli errori di Ranieri e Kean.

I tiri di rigore

Gudmundsson (Fiorentina, gol); Colombo (Empoli, gol); Kouame (F, gol); Ekong (E, fuori); Ranieri (F, parato); Henderson (E, gol); Kean (F, fuori); Marianucci (E, gol); Cataldi (F, gol); Esposito (E, gol)