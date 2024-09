Empoli e Fiorentina non si fanno male nel derby toscano: 0-0 al Castellani

Una delle gare più attese di questo turno di campionato, il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, non regala emozioni e termina sul punteggio di 0-0. Un risultato che fa più piacere ai padroni di casa che allungano la loro striscia di imbattibilità: la squadra di D'Aversa al momento ha conquistato due vittorie e quattro pareggi per un totale di 10 punti che vale momentaneamente il sesto posto in classifica.

Anche per la Fiorentina è il quarto pareggio di questo campionato ma i viola hanno conquistato solamente una vittoria a fronte di una sconfitta. La squadra di Palladino rimane a quota 7 punti in compagnia di Atalanta e Bologna: domenica prossima all'Artemio Franch, ore 20.45, ospiteranno il Milan. Adesso alle 20.45 si concluderà con la gara tra Napoli e Monza al Maradona.