Empoli, Parisi rinnova fino al 2025. Per lui si era parlato anche di un interessamento del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

“Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Fabiano Parisi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025”. È questa la nota comparsa sul sito e sui social della società toscana per annunciare il prolungamento di contratto del terzino sinistro classe 2000. Su Parisi, nei mesi scorsi, c’è stato anche un interessamento da parte del Milan come eventuale sostituto di Theo Hernandez. Per ora la questione non è andata avanti dato che non si è trovata una sistemazione per Fodé Ballo-Touré.