Ennesimo aggiornamento sulla peggior partita stagionale del Milan. Ecco la verità da Ibra e Pioli

Pioli si accusa

Una prestazione pessima dei rossoneri, sulla falsariga di molte tra le trasferte di questo campionato: zero gioco, zero pericolosità, moltissime disattenzioni e tanta confusione. Il Milan crolla ancora una volta e sembra che, in questa stagione, si aggiorni sempre la definizione di “peggior partita dell’era Pioli”. Le responsabilità sono, chiaramente, da dividere non equamente tra tutti, con Pioli che se ne é assunto le colpe principali: "Quando una squadra sviluppa una partita così, a metà, non siamo stati né precisi né attenti né intensi vuol dire che l’allenatore ha lavorato male nella preparazione della partita. Una prestazione che è stata troppo bassa per il nostro livello”. Il problema è che è stata l'ennesima prestazione di troppo basso livello: nel 2023 il Milan ha una media di 1,09 punti a partita: media da zona retrocessione.

La spiegazione di Ibrahimovic

La voce grossa l’ha fatta anche Zlatan Ibrahimovic a Sky. “Quando giochi da campioni d’Italia sei un bersaglio e uno stimolo per tutti. Quest’anno giochiamo sotto pressione tutte le partite. Questa squadra non ha esperienza per giocare da Campioni d’Italia. Per questo arrivano questi up and down. Non siamo riusciti a tenere il livello alto per tutte le partite, non siamo riusciti a stare al massimo sempre". Era, d’altronde, evidente. In questa stagione il Milan ha raramente mostrato la testa giusta, esprimendo troppo presto prestazioni nettamente al di sotto del valore della rosa con la testa che era più altrove che sul campo. La Champions può salvare la stagione, il piazzamento Champions può salvare il progetto, ma bisogna darsi una regolata perché ci vuole un attimo a passare dalle stelle alle stalle. Da Campioni d'Italia a...