Episodio CDK-Theo, Cesari : "Ricordate il gol di Magnani in Verona-Roma? L'arbitro che ha convalidato quella rete è fermo da tre domeniche..."

Negli ultimi giorni si è discusso molto dell'episodio del primo gol dell'Atalanta contro il Milan che ha scatenato anche la rabbia nel post-partita di Paulo Fonseca. Intervenuto a Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha dichiarato: "Al minuto 12' De Ketelaere sovrasta Theo Hernandez e segna il gol dell'1-0 per l'Atalanta. Fin da subito ci sono state le proteste dei giocatori del Milan e anche di Fonseca con il quarto uomo. CDK salta nettamente prima di appoggiarsi a Theo. Il VAR non può mai intervenire in questo caso, resta la decisione del campo. Il VAR può intervenire per una spinta e non per un appoggio.

Vi ricordo però anche un altro episodio. 11^ giornata, Verona-Roma, arbitro Marcenaro. Magnani segna per i veneti, saltando e appoggiando una mano sul giocatore della Roma, l'arbitro dà il gol. Mercenaro è fermo da tre domeniche, è dall'11^ giornata che non arbitra.

Io nel caso di Atalanta-Milan vedo tanta forza quando CDK va su. Ok che salta prima, ma non può impedire con le due mani all'altro di saltare. Anche l'avversario ha il diritto di saltare".