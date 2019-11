Eranio: "Al Milan manca un leader come Ibrahimovic"

Stefano Eranio, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha espresso le sue considerazioni sul Milan: "Ibrahimovic? Solo con la sua presenza sarebbe da sprono per il Milan, a questa squadra manca un leader, uno che in allenamento faccia capire certe cose, un professionista serio. Kessie non convocato? Ci sono passato, so che ci sono momenti difficili, ma l'impegno in allenamento non può mai mancare".