Eranio: "Da fuori si giudica male, non si può dire che Pioli sbaglia"

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Stefano Eranio si è soffermato su Stefano Pioli: "Il calcio è bello anche per questo. Quando le cose vanno bene sono bravi tutti, quando non vanno bene sbaglia il tecnico, ma non è così. Tanti nuovi acquisti non stanno facendo bene, poi c'è il calo fisico di Tomori, Theo Hernandez non sta dando quello a cui ci aveva abituati, Bennacer e Tonali sono in difficoltà.