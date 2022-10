Eranio: "La Dinamo è inferiore al Milan, stasera una partita da vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla sfida fra i rossoneri e la Dinamo Zagabria: “È una partita importante e da vincere. La Dinamo vista a San Siro è sicuramente inferiore al Milan, è solo l’ambiente un po’ che spaventa. Questo Milan non è stato fortunato sotto il profilo infortuni, deve andare a Zagabria e giocare come ha sempre fatto. Pioli è stato bravo a lavorare sulla mentalità. In Champions League dobbiamo fare qualcosa di più. In queste ultime partite la squadra è superiore ma si deve dimostrare sul campo: questo Milan ha tutte le possibilità di farlo anche con una rosa un po’ rimaneggiata. Rebic è un giocatore completo, che nelle corde ha qualcosa in più degli altri quindi. Se trova la serata giusta può vincere la partita da solo, speriamo nella sua continuità. Ci si aspetta qualcosa in più anche da De Keteleaere, che ha le qualità per essere un grande giocatore ma che al momento ha fatto vedere troppo poco. Mi piace tantissimo, il sogno sarebbe vedere una sua grande partita".