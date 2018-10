Eranio: "Suso è il giocatore in più del Milan: deve migliorare a chiudere le palle morte sul secondo palo"

Stefano Eranio, dagli studi di Milan Tv, ha parlato così di Suso: “Suso è il giocatore in più di questo Milan. È quel giocatore che riesce a scartare gli avversari spalle alla porta. Con il primo controllo li mette in difficoltà. Se, però, viene spostato dalla riga laterale diventa un altro calciatore perché lì riceve sicuro di non avere nessuno alle spalle. Deve migliorare a chiudere sul secondo palo, come fa Calhanoglu. Spesso e volentieri si può fare gol sul secondo palo in maniera più semplice, andando sulle palle morte”