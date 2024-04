TMW RADIO - Scarnecchia: "Avrei rinnovato il contratto a Pioli, hanno sottovalutato il suo lavoro"

vedi letture

In merito al futuro di Stefano Pioli e all'attuale momento del club rossonero, ha parlato così a TMW Radio l'ex milanista Roberto Scarnecchia. Queste le sue curiose e particolari dichiarazioni:

"Pioli? Non lo conosco bene come allenatore ma io avrei rinnovato il contratto per altri 5 anni. Hanno sottovalutato molto il lavoro del tecnico rossonero, che è uno che sta costruendo. Non mi piace come si muove la società".