SportMediaset - Contatto nella notte tra il Milan e Gallardo: è un passo avanti a Conceiçao

Continua il casting per il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riferito questo pomeriggio da SportMediaset dall'inviato del Milan Claudio Raimondi, ci sarebbe stato un contatto nella notte tra il club rossonero e Marcelo Gallardo, tecnico argentino che è stato esonerato dall'Al-Ittihad in Arabia Saudita nella giornata di ieri. Gallardo ha vinto tutto in patria con il River Plate e secondo quanto riportato ora sarebbe il candidato numero uno per la panchina del Milan, anche un passo avanti a Sergio Conceiçao.

Il tecnico portoghese del Porto si incontrerà per discutere del suo futuro con il nuovo presidente Andrè Villas Boas solo dopo la finale di Coppa di Portogallo che si giocherà il 26 maggio tra i Dragoes e lo Sporting Club di Lisbona. In tutto questo Francesco Farioli si accaserà all'Ajax come riportato oggi dall'Olanda mentre su Antonio Conte starebbe spingendo molto forte il Napoli di Aurelio De Laurentiis.