De Siervo: "Gli stadi inadeguati influenzano il prodotto del calcio"

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, intervistato dal QS, ha toccato anche il tema degli stadi italiani inadeguati che influenzano il prodotto: "Sono determinanti. Stadi vecchi presuppongono una distanza troppo grande dal campo di gioco.

Il posizionamento delle telecamere ha bisogno di un’inclinazione ottimale di 43 gradi. E la scenografia, quello che si vede dietro, ha il suo peso: quanto sono belle le immagini in cui si vedono i tifosi a bordo campo senza barriere che interagiscono?".