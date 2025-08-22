De Siervo: "Gli stadi inadeguati influenzano il prodotto del calcio"

Oggi alle 00:10
di Federico Calabrese

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A, intervistato dal QS, ha toccato anche il tema degli stadi italiani inadeguati che influenzano il prodotto: "Sono determinanti. Stadi vecchi presuppongono una distanza troppo grande dal campo di gioco.

Il posizionamento delle telecamere ha bisogno di un’inclinazione ottimale di 43 gradi. E la scenografia, quello che si vede dietro, ha il suo peso: quanto sono belle le immagini in cui si vedono i tifosi a bordo campo senza barriere che interagiscono?".