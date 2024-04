Theo al guinzaglio di Dumfries? risponde il capo della Sud: “Interista chiacchierone”

E' sempre derby, anche nel giorno dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. Durante la marcia trionfale del pullman scoperto per le strade di Milano, infatti, l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha mostrato orgoglioso ai propri tifosi uno stendardo che lo ritrae padrone con Theo Hernandez al guinzaglio, rappresentato a sua volta come un cane.

Una caduta di stile questa del tesserato nerazzurro, che ha fatto e non poco innervosire il capo della Curva Sud Milano Luca Lucci, il quale ha senza troppi fronzoli risposto al rivale. In una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, infatti, il tifoso rossonero ha scritto: "E poi c'è sempre la realtà. Interista chiacchierone quanta fantasia che hai. Al massimo un Chihuaha nella borsetta puoi avere".