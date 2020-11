Eriksen: "All'Inter non quello che avevo sognato, a gennaio vedremo"

Christian Eriksen, trequartista dell'Inter, è stato recentemente accostato al Milan, per quello che sarebbe un trasferimento piuttosto clamoroso, ma anche piuttosto improbabile. Il danese, intervenuto a TV2 Sport, ha fatto capire di essere deluso e di non essere certo della permanenza in nerazzurro "Per adesso mi concentro sul calcio giocato, poi vedremo quando si aprirà la finestra cosa accadrà e cosa no. Non è quello che avevo sognato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile, ma è l'allenatore che decide. È una situazione particolare, la gente vorrebbe vedermi giocare e anche io vorrei farlo, ma il tecnico ha idee diverse e io come giocatore devo rispettarle".