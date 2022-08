Esordio da incorniciare per De Ketelaere: "Felice di conoscerti, San Siro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Charles De Ketelaere ha fatto il proprio esordio ufficiale con la maglia del Milan. Il trequartista belga è infatti subentrato nel secondo tempo della sfida vinta per 4-2 contro l'Udinese, incantando il popolo rossonero con la propria qualità. Il classe 2001 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale alcuni scatti del pomeriggio vissuto a San Siro, aggiungendo in didascalia: "Nice to meet you, San Siro".